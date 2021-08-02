Число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет

В России стремительно снижается число граждан, участвующих в политической жизни. В 2004 году опрос показал, что 55% россиян участвовали в тех или иных выборах, в 2021 году – только 22%. За 17 лет с 8 до 6% снизилось число тех, кто проводил избирательные кампании, и с 5 до 3% число тех, кто участвовал в митингах или пикетах, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Социологи выяснили: пик активности россиян в общественной жизни пришелся на 2004 и 2007 годы, а наиболее пассивно – в 2006 и 2011 годах.

По сравнению с 2004 годом в 2021 году значительно выросло участие россиян в коллективных обращениях и петициях (с 4 до 8%). В три раза за последние десять лет выросло число граждан, которые начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении. Также в разы выросло число участников профсоюзов и общественных организаций.

Большинство россиян, которые не хотят участвовать в общественной и политической жизни, объясняют это отсутствием времени (28%). На втором месте мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы. Еще 19% заявили, что доверяют президенту страны. 16% полагают, что их участие в политике ничего не изменит. При этом еще меньше (минимум с 2007 года) людей – 15% - заявили, что им политическая и общественная жизнь не интересны. И только 1% россиян считает, что в политике "приличным людям делать нечего".

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.