02 Августа 2021
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Мэр Москвы Сергей Собянин (2014) | Фото:Правительство Москвы

Пандемия COVID-19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей, - Собянин

Убытки бюджета Москвы за последние полтора года, связанные с распространением коронавируса, превысили 600 млрд рублей, сообщил РБК мэр столицы Сергей Собянин.

200–250 млрд рублей из этих денег — недополученные доходы за 2020 год. Еще в 350 млрд обошлась борьба с COVID-19, в том числе лечение и социальная поддержка граждан, а также помощь бизнесу.

Напомним, также Собянин сообщил, что основным фактором при принятии решений об ужесточении или снятии на фоне эпидемии COVID-19 в Москве является заполняемость коек в больницах.

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Теги: москва, пандемия, сергей собянин



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