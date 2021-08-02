В Челябинской области браконьеры напали на сотрудника заказника

В Карагайском заказнике браконьеры на автомобиле сбили сотрудника ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, инцидент произошел 31 августа. В ходе рейдового мероприятия инспектор обнаружил группу браконьеров с огнестрельным оружием, планирующих незаконную охоту. Сотрудник попытался задержать браконьеров, но они, бросив заряженные ружья и патроны, попытались скрыться на автомобиле, сбив сотрудника ООПТ.

Сотрудник запомнил номер и марку машины и передал информацию в полицию. Нарушителей задержали. По данному факту проводятся следственные действия.

Как отметили в минэкологии, браконьеры пытались оказать давление на сотрудника ООПТ.