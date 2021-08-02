02 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Галина Арбузова (2019) | Фото: Накануне.RU

Умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. Болела коронавирусом

Депутат екатеринбургской городской думы Галина Арбузова скончалась на 74 году жизни. О трагическом событии Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Депутат ушла из жизни в ночь с 1 на 2 августа. Причины смерти не известны, однако до этого депутат проходила лечение от коронавируса.

"Галина Никандровна практически всю жизнь посвятила детям. После окончания Свердловского государственного педагогического института работала старшей пионерской вожатой в школе № 22 Орджоникидзевского района. Ее всегда отличали высокая трудоспособность и энергия. Галина Арбузова очень внимательно относилась к чаяниям каждого человека, кропотливо и со знанием дела включалась в решение задач сферы образования, здравоохранения, молодежи. Память о ней навсегда останется в сердцах!" - сообщают в мэрии.

После работы вожатой, Галина Арбузова перешла на должность учителя начальных классов в школу №67, после чего стала замдиректора по учебно-воспитательной работе, а в 1992 г. была повышена до должности самого директора. Уже в 2018 г. Она была избрана депутатом Екатеринбургской городской думы и назначена председателем постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

Позже Галина Арбузова была отмечена Почетным знаком "За вклад в развитие Екатеринбургского образования", медалью Совета народных депутатов "Ветеран труда" и другими наградами.

Напомним, что 2 июля прошлого года также скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина. Трагедия произошла в городской больнице № 6: у 64-летней народной избранницы оторвался тромб. Елена Дерягина была старожилом местного представительного органа. Политик работала в думе с 2005 г.

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Теги: коронавирус, депутат, гордума, Екатеринбург, Арбузова



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