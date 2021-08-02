02 Августа 2021
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Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

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Политика В России
акция у Минюста, протест (2021) | Фото: t.me/sotavision

В России прошла общероссийская акция в защиту кандидатов, "подвергающихся давлению власти"

КПРФ в минувшие выходные провела общероссийскую акцию в защиту кандидатов, "подвергающихся давлению власти", и, в частности, снятого с выборов депутатов Госдумы бизнесмена Павла Грудинина.

Серия пикетов прошла также в Челябинске, Кургане, Ижевске, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, Дагестане, Республике Алтай. Протестовали коммунисты в основном в форме одиночных пикетов, либо из-за запретов на фоне пандемии коронавируса ограничились открытыми письмами и онлайн-флешмобами.

Как сообщил политолог Алексей Макаркин, компартии важно дать понять избирателю, что она является настоящей оппозицией, но не показывать при этом "радикальной непримиримости власти", полагает он.

Устрой коммунисты по-настоящему масштабные акции протеста, они получили бы "парочку дополнительных процентных пунктов на выборах, однако в организационном смысле риски были бы куда более существенными", отметил эксперт, пишет "Коммерсант".

Напомним, Грудинина сняли с выборов в Госдуму по "информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами". В КПРФ не согласились с таким решением Центризбиркома и собираются оспорить его в Верховном суде.

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Теги: КПРФ, протесты, Грудинин, выборы, Госдума



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