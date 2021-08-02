В Петербурге полностью вакцинировались более 1 млн человек

В Санкт-Петербурге более 1 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19.

"Уже завершили цикл вакцинации 1 000 237 жителей Петербурга", — следует из сообщения петербургского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Там отметили, что коллективный иммунитет в городе будет сформирован, если прививку поставят 2,6 млн граждан.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о нескольких случаях смертей полностью привитых от коронавируса пациентов.