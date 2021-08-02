02 Августа 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Илья Владимирович Гаффнер руководитель фракции Справедливая Россия в свердловской облдуме (2010) | Фото:Накануне.RU

"ЕР" отказалась проверять декларацию депутата Гаффнера с доходом в 0 рублей

В партии "Единая Россия" не будут проверять декларацию депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера, который указал доход за 2020 год в 0 рублей.

Как сообщил вице-губернатор региона, член президиума отделения "ЕР" Сергей Бидонько, на это у депутата может быть масса причин, а проверками занимается не партия, а правоохранительные органы.

Начальник отдела пропагандисткой работы "Единой России" Максим Бестфатер заявил, что в партии априори доверяют всем депутатам, пишет издание "Подъем".

Как сообщалось, собственности у депутата нет. В пользовании — квартира 66,6 кв. м. У двух несовершеннолетних детей парламентария в пользовании имеются квартиры площадью 80 и 201,7.

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Теги: Единая Россия, депутат, налоги, Гаффнер



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