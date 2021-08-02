Пассажиров заперли на три часа в самолете Москва — Каир

Пассажиры рейса сообщением Москва - Каир пожаловались, что их удерживали в салоне самолета в аэропорту Домодедово.

Им сообщили, что необходимо ждать шесть часов до взлета по причине продления визы других пассажиров. При этом выйти из самолета никому не разрешалось. Люди утверждают, что никто не говорит по-русски и не объясняет им ситуацию.

Рейс авиакомпании EgyptAir был запланирован на 1 августа в 17:35. В итоге самолет улетел в Каир около 20:20, сообщает "Рен ТВ".

Как сообщалось, авиакомпания Россия (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешение Росавиации совершать рейсы на курорты Египта. Перевозчик готов начать полеты с 9 августа.