02 Августа 2021
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Политика В России
нарышкин сергей евгеньевич председатель государственной думы рф (2016) | Фото: Накануне.ru

Нарышкин рассказал о "нестыковках" в деле об отравлении Навального

В деле об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии, много нестыковок.

Как сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live", отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериалы Навального не в России, а в Германии, куда он был доставлен на лечение.

Нарышкин сделал такое умозаключение на основании выводов российских врачей и "логики событий".

"Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества были внесены в его биоматериал", — заявил глава СВР. Он отметил, что у Службы внешней разведки ещё за год до отравления была информация, что зарубежные спецслужбы обсуждали возможность "сакральной жертвы" из лидеров оппозиции.

Напомним, Следственный комитет России не стал заводить уголовное дело о совершении преступления в отношении Алексея Навального, а лишь передал его своему подразделению – Западно-Сибирскому управлению на транспорте. Оно занималось проверкой после того, как Навальному в августе 2020 года стало плохо в самолете Томск-Москва, он был госпитализирован в Омске и позже перевезен в Германию.

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Теги: Нарышкин, Навальный, отравление



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