Тимановская расскажет о дальнейших планах через адвоката
Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская, которую власти страны решили вернуть с Олимпийских игр в Токио, пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката.
По словам спортсменки, она в безопасности и находится в полицейском участке. В аэропорт прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки, сообщает ТАСС.
Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что Тимановская снимается с соревнований "по психологическим причинам", но девушка в соцсетях опровергала это, заявляя, что врач ее не осматривал.
МОК начал разбирательство в инциденте.
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