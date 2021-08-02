Собянин назвал основной фактор при принятии решений по ограничениям

Основным фактором при принятии решений об ужесточении или снятии на фоне эпидемии COVID-19 в Москве является заполняемость коек в больницах.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, как только заболеваемость пошла на спад, койки начали выводить из оборота, стали отменяться ограничительные меры, сообщает РБК.

Напомним, в конце июля Собянин отменил пункт своего указа, в котором от граждан требовалось носить перчатки в магазинах, общественном транспорте и других общественных мечтах. Правда, москвичи отмечают, что это правило и так мало кто выполнял.