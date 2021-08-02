Россия опустилась на пятое место в медальном зачете ОИ

Российская сборная по итогам 1 августа на Олимпиаде в Токио завоевала одно "золото", а также четыре серебряные и две бронзовые медали.

Всего у команды 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. В неофициальном зачете Россия занимает пятое место. США поднялись на второе место, обогнав Японию. На первом месте Китай с 50 медалями.

Напомним, 1 августа две российские пары теннисистов разыграли золотую и серебряную медали в смешанном разряде на Олимпиаде в Токио.

Еще одну серебряную медаль в копилку России принес теннисист Карен Хачанов, в финале одиночного разряда он проиграл немцу Александру Звереву.

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