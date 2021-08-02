РН-Юганскнефтегаз добыл юбилейную 500-миллионную тонну нефти на Приобке

На Приобском месторождении добыли юбилейную, 500-миллионную, тонну нефти. Месторождение разрабатывает РН-Юганскнефтегаз, ежегодно Приобка даёт более 20 миллионов тонн углеводородов, сообщили Накануне.RU в компании

Приобское месторождение уникально по площади, величине геологических запасов и объёмам производства. 80% территории месторождения расположены в пойме Оби, которая делит его на левый и правый берега. Промышленные запасы нефти были обнаружены на Приобском месторождении в 1982 году. В результате испытаний скважины 181р получен приток нефти объёмом 58 м³/сут.

Разработка подземной кладовой началась с левобережья. В 1988 году здесь стартовало бурение кустовой площадки №101 и было создано первое подразделение добычи нефти и газа – ЦДНГ №12. В 1999 году первые тонны промышленной нефти принёс и правый берег.

Через 33 года эксплуатации предприятие добыло на Приобском месторождении 500-миллионную тонну чёрного золота. Специалисты компании подчёркивают - это не предел: извлекаемые запасы уникального участка достигают 2,5 млрд тонн. На гигантской территории площадью 5,5 тыс. км² функционируют почти 5 тысяч скважин – это треть добывающего фонда РН-Юганскнефтегаза. При этом на месторождении идёт активное бурение. Только в 2021 году здесь планируют построить 678 новых скважин.

"С годами добывать нефть становится сложнее. На смену эпохе лёгких углеводородов пришло время трудноизвлекаемых запасов, значительное количество которых сосредоточено на Приобском месторождении, - рассказал начальник отдела планирования добычи и закачки Денис Мустафин. – При этом добыча на участке держится на стабильно высоком уровне. Для нас это серьезный вызов, потому что приходится постоянно искать и внедрять современные технические решения".

Для эффективного извлечения нефти из низкопроницаемых коллекторов на Приобском бурят сверхдлинные горизонтальные скважины, проводят многостадийные гидроразрывы пласта и применяют другие прогрессивные геолого-технические мероприятия.

С ростом объёмов производства увеличивалось и количество персонала. За 33 года число цехов добычи выросло до шести. В 1999 году к ЦДНГ № 12 присоединился ЦДНГ № 14, затем один за другим образованы ЦДНГ № 19, 21, 22 и 23. Кроме того, сотни специалистов трудятся в системах поддержания пластового давления, подготовки нефти и газа, тепловодоснабжения, в испытательных химико-аналитических лабораториях и на ЭСН "Приобская". Ежедневно, без перерывов на выходные и праздники, они выполняют поставленные руководством задачи. Юбилейная тонна чёрного золота стала наградой за профессиональный и самоотверженный труд.

"500 миллионов тонн нефти – значимый рубеж, преодолеть который суждено не каждому месторождению. Но Приобское – уникальный участок, на котором будет установлен еще не один рекорд. Для этого у РН-Юганскнефтегаза есть всё необходимое – прогрессивные технологии и профессиональная команда", - добавил Мустафин.