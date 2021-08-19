УЕФА определился с претендентами на звание "Лучший футболист Европы"

Союз европейских футбольных ассоциаций раскрыл имена претендентов на звание "Лучший футболист Европы", сообщает пресс-служба УЕФА.

В тройку игроков вошли бельгиец Кевин Де Брейне из "Манчестер Сити", итальянец Жоржиньо и француз Н'Голо Канте из "Челси".

За право стать тренером года поборются наставник сборной Италии Роберто Манчини, испанец Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и немец Томас Тухель из "Челси". В шорт-лист тренеров также вошли вошли наставник сборной Швеции Петер Герхардссон, испанец Льюис Кортес из "Барселона" и англичанка Эмма Хейз из "Челси".

Напомним, что победители станут известны 26 августа.