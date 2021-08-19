19 Августа 2021
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(2017) | Фото: ТАСС

УЕФА определился с претендентами на звание "Лучший футболист Европы"

Союз европейских футбольных ассоциаций раскрыл имена претендентов на звание "Лучший футболист Европы", сообщает пресс-служба УЕФА.

В тройку игроков вошли бельгиец Кевин Де Брейне из "Манчестер Сити", итальянец Жоржиньо и француз Н'Голо Канте из "Челси".

За право стать тренером года поборются наставник сборной Италии Роберто Манчини, испанец Хосеп Гвардиола  из "Манчестер Сити" и немец Томас Тухель из "Челси". В шорт-лист тренеров также вошли вошли наставник сборной Швеции Петер Герхардссон, испанец Льюис Кортес из "Барселона" и англичанка Эмма Хейз из "Челси".

Напомним, что победители станут известны 26 августа.

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Теги: УЕФА, футболист года, лучший футболист Европы



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