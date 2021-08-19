Вице-президент Афганистана отказался присягнуть на верность "Талибану"*

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не собирается присягнуть на верность захватившим власть в стране талибам* (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на аудиозапись, оказавшуюся в ее распоряжении.

"Наша политическая цель - позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства. Мы готовы вести переговоры по этой теме. Но если нас попросят присягнуть на верность или сдаться, этого мы делать не будем", - заявил Салех.

Вице-президент также напомнил, что, в отличие от президента, остался в стране и потому является законным главой Афганистана. Он заявил, что полученная силой власть не дает легитимности.

Напомним, что делегация "Талибана"* прибыла в Афганистан для обсуждения создания инклюзивного правительства. Контакты со всеми партиями уже установлены, а сами переговоры с афганскими политиками начнутся в Кабуле. До этого президент Ашраф Гани, который бежал из захваченной страны, сообщил, что уехал, чтобы избежать кровопролития, после чего анонсировал свое скорое возвращение.