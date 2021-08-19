Черный ящик Ил-112В нашли и доставили на расшифровку

На месте крушения Ил-112В обнаружили черный ящик, который сразу был направлен на расшифровку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комиссию по расследованию происшествия.

Согласно их данным, фрагменты самолета также были извлечены и доставлены на территорию ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском. В комиссии также подчеркнули, что говорить о причинах трагедии пока преждевременно. При этом ранее бывший главный конструктор ПАО "Ил" (входит в ОАК, входит в Ростех) Николай Таликов жестко раскритиковал двигатели, которые предполагается ставить на Ил-114В и которые, предположительно, стали причиной крушения опытного образца этого самолета в подмосковной Кубинке.

Также сегодня в авиационном комплексе имени Ильюшина в Подмосковье прошли следственные действия по делу о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Были изъяты необходимые документы, которые касаются разбившегося лайнера.

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