19 Августа 2021
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Происшествия В России
Момент падения Ил-112В в Подмосковье (2021) | Фото: Telegram / Baza

Черный ящик Ил-112В нашли и доставили на расшифровку

На месте крушения Ил-112В обнаружили черный ящик, который сразу был направлен на расшифровку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комиссию по расследованию происшествия.

Согласно их данным, фрагменты самолета также были извлечены и доставлены на территорию ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском. В комиссии также подчеркнули, что говорить о причинах трагедии пока преждевременно. При этом ранее бывший главный конструктор ПАО "Ил" (входит в ОАК, входит в Ростех) Николай Таликов жестко раскритиковал двигатели, которые предполагается ставить на Ил-114В и которые, предположительно, стали причиной крушения опытного образца этого самолета в подмосковной Кубинке.

Также сегодня в авиационном комплексе имени Ильюшина в Подмосковье прошли следственные действия по делу о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Были изъяты необходимые документы, которые касаются разбившегося лайнера. 

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Теги: черный ящик, Ил-112В, расшифровка



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