19 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

ЕС повторно призвал Россию расследовать "дело Навального" в преддверие годовщины инцидента

В преддверие годовщины с отравления оппозиционера Алексея Навального, Евросоюз снова призвал Россию вернуться к расследованию инцидента. Об этом сообщается в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Спустя год после отравления Алексея Навального (20 августа 2020 г.) ЕС продолжает призывать РФ расследовать это покушение на убийство в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования", - говорится в заявлении официального представителя Евросоюза.

В документе также имеется напоминание о том, что химическое оружие, при любых обстоятельствах, является совершенно неприемлемым и противоречит международному праву. ЕС призвал разобраться в деле и потребовал наказать по всей строгости закона виновных.

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Теги: ЕС, Навальный, отравление, расследование



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