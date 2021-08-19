ЕС повторно призвал Россию расследовать "дело Навального" в преддверие годовщины инцидента

В преддверие годовщины с отравления оппозиционера Алексея Навального, Евросоюз снова призвал Россию вернуться к расследованию инцидента. Об этом сообщается в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Спустя год после отравления Алексея Навального (20 августа 2020 г.) ЕС продолжает призывать РФ расследовать это покушение на убийство в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования", - говорится в заявлении официального представителя Евросоюза.

В документе также имеется напоминание о том, что химическое оружие, при любых обстоятельствах, является совершенно неприемлемым и противоречит международному праву. ЕС призвал разобраться в деле и потребовал наказать по всей строгости закона виновных.