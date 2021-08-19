"Талибан"* начнет переговоры о создании инклюзивного правительства

Делегация "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ) прибыла в Афганистан для обсуждения создания инклюзивного правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Контакты со всеми партиями уже установлены, а сами переговоры с афганскими политиками начнутся в Кабуле.

Представитель движения талибов* Сухейл Шахин также заявил, что на данный момент времени на принятие новой конституции в стране и проведение выборов нет. Однако отметил, что конституция будет после формирования инклюзивного правительства.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что "Талибан" могут исключить из списка террористов, но только при соблюдении определенных действий.