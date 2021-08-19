МИД: "Талибан"* могут исключить из списка террористов

"Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) могут исключить их списка террористических группировок при соблюдении определенных условий. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а из практики. Об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Все будет мериться исходя из реальных действий. Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности. Эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные акторы, конкретные лица", - пояснила Захарова.

Напомним, что ранее лидеры "Талибана"* предложили убежище "Аль-Каиде"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) с целью создать в Афганистане "колыбель джихада". Об этом написала британская газета The Sun со ссылкой на доклад Пентагона. Сами талибы* уже успели заявить, что не будут сотрудничать с "Аль-Каидой" и не дадут прибежище ее членам на своей территории.