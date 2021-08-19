В полуразрушенном склепе, возможно, принадлежавшем промышленникам Демидовым, обнаружили останки двух человек

Останки двух человек были обнаружены в Нижнем Тагиле на территории предполагаемого захоронения Демидовых. Об этом в эфире "Тагил-ТВ" рассказал замглавы города по социальной политике Валерий Суров. По его словам, кости нашли в полуразрушенном склепе.

"Кости, которые находились в этом склепе, были перемешаны и заброшены туда с землей и кирпичами. Видимо, когда строили теплотрассу, которая вела к ДК "Юбилейному", они нарвались на один из склепов, разрушили и все эти косточки забросали в могилку. Но сегодня всю ее вскрыли, почистили, все кости были изъяты и археологи сегодня увезли все это дело в институт, где они обрабатывают эти кости, все документально будет оформлено. Соответственно, затем все останки будут переданы городу обратно и там уже город будет принимать решение, что с этим делать", - заявил Суров.

Он также сообщил, что обязательно будет проведена ДНК-экспертиза, чтобы установить личность. Для этого будет необходимо найти потомка Демидовых по мужской линии. Найденный череп отправят в Тюмень для идентификации и составления приблизительного портрета погребенного.

Напомним, что недавно бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации РФ Эдуард Россель обсудил с главой города Владиславом Пинаевым предстоящие мероприятия по сохранению демидовского наследия. Также Россель побывал на стройплощадке за ДК "Юбилейный", где были обнаружены останки, которые могут принадлежать представителям рода Демидовых.