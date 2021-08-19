19 Августа 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Антон Пантин (2019) | Фото: vk.com, Антон П.

Экс-депутату думы Югорска отказали в регистрации на выборы депутатов окружного парламента

Бывшему депутату думы Югорска Антону Пантину отказали в регистрации на выборы думы округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Окружная избирательная комиссия приняла такое решение, мотивируя тем, что при выборке подписей для проверки недействительными признаны 18% при норме в 5%. В цифрах это выглядит так: из 1 тыс. 749 подписей, которые были собраны в поддержку, отобрали 319, подлежащих проверке. Из них 58 были якобы забракованы. Основная претензия – в том, что вместо регистрации люди писали место жительства, которое само по себе не даёт право голоса. Были ещё ошибки в паспортных данных и так далее. При этом сотрудник ОМВД по Югорску, приглашённый специалист-почерковед претензий к оформлению подписей не имел", - написал Пантин на своих страницах в соцсетях.

Политик начал свою проверку подписных листов и сверяет с данными базы УФМС по Югорску.

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Теги: Антон Пантин, дума ХМАО, регистрация



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