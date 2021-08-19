19 Августа 2021
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пляж, геленджик, море, отдых, внутренний туризм (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани отмена бронирований гостиниц составляет 20-30%

В Краснодарском крае из-за строгих ограничений по коронавирусу отмена бронирований гостиниц составляет 20-30%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она добавила, что заметен отток туристов.

В целом, по ее мнению, и Крым, и Краснодарский край закончат год с плюсом. "Они не просто восстановятся до доковидных показателей, мы видим рост. Но август на Кубани просел", - цитирует Догузову "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что отели в Краснодарском крае начали снижать цены из-за падения загрузки в августе, оно связано с коронавирусными ограничениями.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил принимать на курорты туристов, которые готовы пройти вакцинацию по прибытии в регион. Путешественники должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест и сделать прививку в течение трех дней.

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Теги: краснодарский край, бронирование отелей, ковид-ограничения



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