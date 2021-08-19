В гордуме Екатеринбурга новый депутат - заслуженный работник культуры

Сегодня, 19 августа, состоялось очередное заседание избирательной комиссии Екатеринбурга. На нем был вручен мандат новому депутату городского парламента.

Как сообщили Накануне.RU в избиркоме уральской столицы, на основании предложения партии "Единая Россия" и руководствуясь Избирательным кодексом Свердловской области, комиссия передала мандат Надежде Воробьевой. Она баллотировалась в Орджоникидзевской территориальной группе №15 списка кандидатов.

Воробьева является заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Напомним, что место в гордуме Екатеринбурга стало вакантным после смерти депутата Галины Арбузовой. Парламентарий скончалась в начале августа на 74-м году жизни. Перед этим она проходила лечение от коронавируса.