19 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Челябинская область применит механизм инфраструктурных облигаций для строительства школы и детсада

Челябинская область стала первым регионом​​​, получившим положительное заключение на применение механизма инфраструктурных облигаций. ЮУ КЖСИ получит льготный заем по ставке 3,5% годовых на возведение в загородном квартале "Белый хутор" школы и детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В настоящий момент в "Белом хуторе" нет ни одной школы и только один детсад на 150 мест. Поэтому жители вынуждены ежедневно возить детей в Челябинск. Построить новые объекты планируется до конца 2023 года.

1,4 млрд рублей на реализацию проекта инвестор получит у ООО "СОПФ Инфраструктурные облигации" под 3,5% годовых. При этом обязательной мерой государственной поддержки со стороны субъекта РФ является государственная гарантия Челябинской области.

В настоящее время прорабатывается строительство еще двух школ и двух детских садов в Челябинской области с применением механизма инфраструктурных облигаций.

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Теги: школа, детсад, Белый хутор,



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