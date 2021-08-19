Экс-кандидат в президенты и депутаты Госдумы Павел Грудинин посетит Пермский край

Экс-кандидат в президенты РФ и депутаты Госдумы от коммунистов Павел Грудинин 24 августа посетит Пермский край, сообщает крайком КПРФ.

Грудинин намерен посетить крупное сельхозпредприятие — "Агрофирма "Труд" в кунгурском муниципальном округе, проверить цены на пермском Центральном рынке и провести встречи с избирателями региона.

Напомним, ранее ЦИК сняла Грудинина с выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров федерального списка партии. В Центризбирком и Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кандидата, заявившая, что у экс-супруга есть незакрытые иностранные счета и доля в белизском офшоре Bontro LTD. Прокуратура проверила эту информацию и направила в ЦИК документы с подтверждением слов Грудининой. На этом основании – подчиняясь решению надзорного органа – ЦИК сняла Грудинина с выборов.