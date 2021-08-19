19 Августа 2021
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Происшествия В России
(2006) | Фото: СФН

46 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали из России

46 участников драки у метро "Кузьминки" в Москве депортированы из России. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

Всего предполагается выслать 87 мигрантов. Ранее в отношении них были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, им запрещен въезд в РФ и сокращен срок их пребывания в стране.

В отношении восьмерых иностранцев возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Драка произошла вечером 12 июля. В инциденте, который случился из-за бытового конфликта, принимали участие мигранты из Средней Азии.

В московской мэрии заявили, что считают массовую драку у московского метро "Кузьминки" чрезвычайным происшествием.

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Теги: драка, кузьминки, депортация



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