Миллиардер-похоронщик предложил новой Госдуме вынести Ленина из Мавзолея

Миллиардер-похоронщик, председатель совета директоров группы Ritual.RU Олег Шелягов предложил новому составу Госдумы заняться вопросом перезахоронения Ленина.

"Прекрасно понимая, насколько болезненный этот вопрос для нашего общества, все-таки выскажу свое мнение – Ленин должен быть похоронен. Не потому, что он "недостоин лежать в мавзолее", а потому что достоин быть погребенным", - пишет Шелягов в своем Telegram-канале (авторское написание сохранено – прим. ред.).

По мнению Шелягова, текущая власть боится поднимать этот вопрос, потому что неизбежно возникнет напряжение в обществе.

"Каждый надеется, что вопрос придется решать не ему, а его преемнику. Тем не менее, однажды этот вопрос придется решить – и не стыдливой драпировкой мавзолея в дни государственных парадов. И я за то, что Ленина надо похоронить. И не "когда-нибудь потом", а новым созывом Госдумы. 24 января 1924 года его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей, давайте 24 января 2024 года отметим столетие со дня его смерти нормальными похоронами", – предлагает Шелягов.

"Можете считать это "профессиональной деформацией похоронщика", бога ради. Я прекрасно понимаю, какой повод для глупых шуток сейчас даю. Мне не жалко, я даже подскажу заголовок: "Гробовщик хочет закопать Ленина". Но кто-то же должен сказать это вслух – "Это был великий человек, но отпустите его уже", – добавляет бизнесмен.

Он обвиняет КПРФ в том, что партия "хочет и дальше бегать с ним [Лениным], как с плакатом".

Шелягов предлагает перезахоронить Ленина не тайно, тихо, а с почестями, на Федеральном мемориальном кладбище, как полагается хоронить руководителей страны. "Пусть к его могиле ходят люди, желающие выказать свое уважение. Но давайте перестанем проводить концерты над его телом и парады у его склепа. Пусть упокоится с миром", – заключает похоронщик.

Напомним, что предложения о выносе тела вождя из Мавзолея, где, к слову, оно и так захоронено на три метра ниже уровня земли, звучат регулярно. Ранее с такой инициативой выходил глава Чечни Рамзан Кадыров - он заявил, что захоронение тела Владимира Ленина было бы "верным с исторической точки зрения". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тогда отмечал, что "болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки".

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