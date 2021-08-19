Орлов расширил территорию ЦПКиО, чтобы избавить парк от неприглядных аттракционов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился предоставить Центральному парку культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в постоянное пользование земельный участок на улице Ткачей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, данное решение позволит избавить ЦПКиО от неприглядных аттракционов, расположившихся вблизи главного входа в парк. Уличные развлечения, о которых идет речь, формально находились за пределами территории муниципального учреждения. Из-за этого администрация парка Маяковского не имела законных оснований влиять на их работу и следить за безопасностью и качеством оказываемых услуг.

Как отметили в мэрии, теперь, после расширения территории, данные аттракционы будут убраны.

Напомним, что в парке Маяковского не собираются отказываться от аттракционов, которые находятся в самом ЦПКиО. Как заявлял его новый директор Павел Зубакин, таких планов нет, поскольку они составляют львиную долю доходов парка.