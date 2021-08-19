"Газпром" ожидает ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" в октябре

В текущем году по газопроводу "Северный поток-2", строительство которого почти завершено, может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале.

Это означает, что компания ожидает ввод первой нитки газопровода в эксплуатацию не позже середины октября, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, строительство первой нитки магистрали газопровода завершилось 4 июня, завершение строительства второй ожидается в августе.

Заявление "Газпрома" обрушило цены на газ в Европе с рекордных максимумов середины августа: за последние два дня котировки упали на 15%, примерно до $505 за 1 тыс. кубометров.

Днем ранее в Европе в моменте рухнули цены на газ на 10%. Это случилось из-за ложных данных о начале работы российского газопровода "Северный поток - 2". Позже стоимость топлива вернулась к прежним значениям.

В конце июня австрийский партнер "Газпрома" – компания OMV – выражала надежду на то, что СП-2 будет достроен до конца августа, первый коммерческий газ пойдет по нему уже в этом году.