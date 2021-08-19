18% россиян живут в одиночестве - исследование

Несмотря на ограничения, которые вносит в жизнь россиян пандемия, большая часть сограждан (76%) не чувствовали себя одинокими за последние полгода. Впрочем, у 23% респондентов было ощущение одиночества, и 4% людей испытывают его постоянно. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В логике россиянам не откажешь: 13% полагают, что ощущение одиночества у них появляется из-за нехватки общения. Еще 11% видят в этом особенности характера человека. 10% полагают, что одиночество – следствие отсутствия друзей, единомышленников или хобби.

"Чтобы не испытывать одиночества, россияне обычно общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби и увлечениями (30%), погружаются с головой в работу (28%), а также занимаются спортом (19%)", - говорится в результатах исследования.

66% россиян имеют среди своих друзей, родственников и коллег людей, разделяющих их взгляды на жизнь, события в обществе и государстве.

За последние год-два 35% россиян стали меньше общаться вживую с друзьями и близкими, 13% стали общаться больше, а 52% сохранили общение на том же уровне.

Чуть больше половины россиян проживают с супругом или супругой (54%), 52% живут с другими родственниками (включая родителей, детей, внуков, 71% среди 35-44-летних, 59% среди женщин), 18% живут одни (по 28% среди 18-24-летних и граждан в возрасте 60+).