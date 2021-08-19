Взрыв произошел во время религиозного шествия шиитов в пакистанском Пенджабе

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва в пакистанской провинции Пенджаб во время религиозного шествия мусульман-шиитов. Сообщается о 50 пострадавших, их сейчас развозят по больницам.

19 августа шииты празднуют Ашуру — День скорби по погибшему внуку пророка Мухаммеда. Шииты в Пакистане являются религиозным меньшинством (5% населения против 91% - суннитов).

Ряд экспертов полагает, что на Пакистан будет направлен главный вектор экспансии талибов* (* террористическая организация, запрещена в РФ) после захвата власти в Афганистане.

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