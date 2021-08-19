19 Августа 2021
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Общество Челябинская область
лесной пожар в Карталинском районе (2021) | Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области на федеральные средства построят дорогу в пострадавший от лесных пожаров поселок

В Челябинской области асфальтированную дорогу в поселок Джабык, пострадавший от лесных пожаров, построят на федеральные средства. Правительство РФ одобрило выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда дополнительных средств на проведение дорожных работ в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Будет выделено 8,7 млрд рублей на проведение дорожных работ в 23 субъектах РФ. В частности, в Челябинской области будет проведено устройство асфальтобетонного покрытия к посёлку Джабык. На эти цели выделено 480 миллионов рублей на строительство участка дороги. В настоящий момент готовится документация для проведения процедуры торгов. Работы планируется начать в ближайшее время.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий. На совещании губернатор Алексей Текслер доложил главе государства об оказании помощи жителям, пострадавшим от лесных пожаров, и попросил поддержке в вопросе строительства дороги до Джабыка.

"До поселка Джабык нет и никогда не было асфальтовой дороги, только щебёночная, по которой в том числе шла эвакуация людей из зоны пожаров. У нас есть инициатива сделать дорогу полноценной, асфальтобетонной, участок 19 километров. Прошу Вашей поддержки в этом вопросе", - обратился губернатор к президенту.

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Теги: Джабык, дорога, строительство,



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