В Тюмени задержали журналиста, который вел съемку на месте обнаружения тела девятилетней девочки

Сегодня в Тюмени был задержан оператор местного интернет-СМИ Сергей Громов, который вел съемку с Лесобазы - места, где нашли тело пропавшей девятилетней девочки.

По данным издания, оператора якобы задержали сотрудники СКР и официальной информации о его местонахождении и причинах задержания нет несколько часов. Редакция намерена обратиться в прокуратуру и заявляет, что произошедшее - воспрепятствование законной деятельности журналистов.

Как сообщало Накануне.RU, девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

Позднее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал.

В различных telegram-каналах Тюмени сообщается, будто бы подозреваемый в педофилии мужчина был знаком с отцом погибшей девочки и якобы они иногда вместе распивали спиртные напитки.