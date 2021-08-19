Новосибирский аквапарк, входящий в топ самых крупных в мире, подал иск о банкротстве

Новосибирский аквапарк "Аквамир", похоже, не переживет пандемию. ООО "Аквапарк "Аквамир" подало иск в арбитраж, в котором просит признать его банкротом по причине долгов на сумму 2,1 млрд руб., которые не в состоянии погасить.

По данным "Тайга.Инфо", среди владельцев ООО и связанных с ними компаний тоже есть банкроты. Например, ООО "ВДТ Строй". В рамках его банкротства на торги будет выставлен имущественный комплекс "Аквамира" – здание аквапарка оценили в сумму более 1,4 млрд руб.

"Аквамир" входит в топ крупнейших аквапарков планеты. Его общая площадь составляет 40 тыс. кв. м., единовременная вместимость — 2,5 тыс. человек, дневная пропускная способность — до 10 тыс. человек.

Проект строительства аквапарка обошелся в 6,5 млрд руб., в нем участвовало и правительство Новосибирской области. Сдача объекта, расположенного на левом берегу Оби в Новосибирске около Димитровского моста, долго откладывалась, но его все-таки сдали в эксплуатацию в октябре 2016 года.