Боррель: США тратили на операцию Афганистан 300 миллионов долларов каждый день

США 20 лет ежедневно тратили 300 млн долларов на операцию в Афганистане, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Таким образом, общие финансовые вливания Соединенных Штатов на поддержание контингента в стране составили более двух триллионов долларов.

Боррель подчеркнул, что Запад инвестировал в афганский проект колоссальные средства, которые не позволили стабилизировать страну.

События в Афганистане дипломат назвал катастрофой.

"Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже "Талибан" не мог этого предвидеть", - цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "трагедией и гуманитарной катастрофой" итоги 20-летнего пребывания американских войск в Афганистане. Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", - отметил он.

Между тем, президент США Джо Байден считает, что Штаты добились своих целей в Афганистане. По его словам, США пришли в Афганистан, чтобы бороться с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Цель была не допустить новых терактов, поэтому задание выполнено.