Нижневартовск стал одним из лидеров конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Нижневартовск в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" оказался в числе лидеров. В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" город занял второе место, сообщили Накануне.RU в мэрии. Награждение состоялось во время заседания Совета по развитию местного самоуправления. Победителям конкурса награды вручила губернатор округа Наталья Комарова.

"Поздравляю победителей регионального этапа всероссийского конкурса 2021 года. Работаем в интересах югорчан", - обратилась глава региона к главам муниципальных образований, руководителям исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, представителям общественности.

В Нижневартовске проводится комплекс мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия. Так, например, учреждения культуры в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" традиционно проводят "Праздник Дружбы народов", а также "Сабантуй". В учреждениях физкультуры и спорта города ежегодно проводится более 40 мероприятий, в которых принимают участие национальные общественные организации.

"Нижневартовск – многонациональный город. Для нас особенно важно сохранить традиции взаимоуважения и взаимопонимания, тот уникальный опыт сосуществования людей разных национальностей, который сложился в Нижневартовске в период освоения Самотлорской нефти и строительства нового города с уёетом активных миграционных потоков", - отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Жители города могут познакомиться с традициями и культурой многих народов, живущих в городе. Без внимания не остаются и вопросы адаптации мигрантов.