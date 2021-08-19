19 Августа 2021
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Администрация города Нижневартовска, табличка (2019) | Фото: Накануне.RU

Нижневартовск стал одним из лидеров конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Нижневартовск в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" оказался в числе лидеров. В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" город занял второе место, сообщили Накануне.RU в мэрии. Награждение состоялось во время заседания Совета по развитию местного самоуправления. Победителям конкурса награды вручила губернатор округа Наталья Комарова.

"Поздравляю победителей регионального этапа всероссийского конкурса 2021 года. Работаем в интересах югорчан", - обратилась глава региона к главам муниципальных образований, руководителям исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, представителям общественности.

В Нижневартовске проводится комплекс мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия. Так, например, учреждения культуры в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" традиционно проводят "Праздник Дружбы народов", а также "Сабантуй". В учреждениях физкультуры и спорта города ежегодно проводится более 40 мероприятий, в которых принимают участие национальные общественные организации.

"Нижневартовск – многонациональный город. Для нас особенно важно сохранить традиции взаимоуважения и взаимопонимания, тот уникальный опыт сосуществования людей разных национальностей, который сложился в Нижневартовске в период освоения Самотлорской нефти и строительства нового города с уёетом активных миграционных потоков", - отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Жители города могут познакомиться с традициями и культурой многих народов, живущих в городе. Без внимания не остаются и вопросы адаптации мигрантов.

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Теги: Дмитрий Кощенко, Лучшая муниципальная практика



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