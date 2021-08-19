Бывший схиигумен Сергий останется под арестом до февраля 2022 года

Суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигмену Сергию (он же Николай Романов).

Как сообщают адвокаты Сергия в своем Telegram-канале, срок его содержания под стражей продлен до 10 февраля 2022 года. Кроме этого, по результатам предварительного слушания суд назначил основное заседание по рассмотрению уголовного дела Романова на 25 августа.

Напомним, дело передано в Измайловский районный суд Москвы. Процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита. Позже адвокаты отказались от этой идеи из-за опасений за здоровье Сергия.

Отлученному от церкви бывшему схиигумену вменяется три статьи УК РФ: "Склонение к совершению самоубийства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Самоуправство". Он был задержан в декабре прошлого года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре.

Недавно Сергий озвучил свои планы на жизнь после освобождения.