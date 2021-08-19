19 Августа 2021
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Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф / Фёдор Серков

Возле "Солнечного" в Екатеринбурге вырастет новый микрорайон на 64 тысячи человек

Члены архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга оценили идею по строительству нового микрорайона, который должен будет расположиться рядом с "Солнечным". Проект собирается реализовать ООО "Реконструктор" в пределах улицы Лучистой, Полевского тракта и реки Патрушиха. Согласно плану, в микрорайоне должно проживать свыше 64 тыс. человек, 5 тыс. из которых смогут работать, даже не выезжая за его пределы.

В микрорайоне преимущественно расположатся 8-9-этажные дома, за исключением нескольких высоток в роли доминанты. Об этом в ходе заседания рассказала главный градостроитель проекта Оксана Симакова. Помимо этого жильцов микрорайона будут принимать спортивный центр, больница с поликлиникой, несколько школ и детских садов. Для тех же, кому необходимо часто "мотаться" в центр, планируется организовать проезд не только на автобусах, но и на трамваях, электричках и метро.

В рамках благоустройства авторы проекта предлагают поработать над набережной реки Патрушихи, через которую можно проложить до шести мостов. Микрорайон порадует горожан большим парком, скверами и велодорожками для особо активных граждан.

При этом в градсовете отметили, что проект еще сыроват и имеет много как плюсов, так и минусов, присущих похожим микрорайонам "Солнечный" и "Первый Академический". Об этом заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, который отметил необдуманное расположение акцентов. К его словам присоединился и замглавы города Рустам Галямов, который подчеркнул необходимость доработать проект. Он также добавил, что несмотря на одобрение концепции, авторам придется еще несколько раз презентовать проект для окончательного утверждения.

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Теги: Градсовет, Екатеринбург, новый микрорайон



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