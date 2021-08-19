В Казахстане сторонник объединения с Россией получил семь лет "строгача"

Казахстанский активист Ермек Тайчибеков получил 7 лет строго режима. Об этом со слов его адвоката сообщает координатор партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Михаил Аксель.

Ермек Тайчибеков как общественный деятель поднимал вопросы о правах русских в Казахстане и даже выступал за объединение с Россией. Уделял он внимание и положению других нацменьшинств. После погрома дунган в селе Масанчи Тайчибеков опубликовал пост, в котором раскритиковал действия властей. Однако чиновники усмотрели в этой публикации разжигание межнациональной розни и возбудили против активиста уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Получается, что разговаривать о правах русских в Казахстане чревато тюрьмой, если, конечно, ты - не Назарбаев или Токаев, которые периодически строят из себя защитников русскоязычных. Пока в стране проходит ползучая война с русской идентичностью, и нашумевшие в российских СМИ "языковые патрули" - лишь малая часть этой зачистки длинной в несколько десятилетий", - комментируют в партии Лимонова.

Напомним, процесс с самого начала проходил в закрытом режиме и без всякого внимания со стороны России и российских властей, а адвокат сообщал о том, что на его подзащитного оказывается давление.