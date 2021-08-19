В Казахстане сторонник объединения с Россией получил семь лет "строгача"

19 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР
казахский национализм (2021) | Фото: Накануне.RU

В Казахстане сторонник объединения с Россией получил семь лет "строгача"

Казахстанский активист Ермек Тайчибеков получил 7 лет строго режима. Об этом со слов его адвоката сообщает координатор партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Михаил Аксель.

Ермек Тайчибеков как общественный деятель поднимал вопросы о правах русских в Казахстане и даже выступал за объединение с Россией. Уделял он внимание и положению других нацменьшинств. После погрома дунган в селе Масанчи Тайчибеков опубликовал пост, в котором раскритиковал действия властей. Однако чиновники усмотрели в этой публикации разжигание межнациональной розни и возбудили против активиста уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Получается, что разговаривать о правах русских в Казахстане чревато тюрьмой, если, конечно, ты - не Назарбаев или Токаев, которые периодически строят из себя защитников русскоязычных. Пока в стране проходит ползучая война с русской идентичностью, и нашумевшие в российских СМИ "языковые патрули" - лишь малая часть этой зачистки длинной в несколько десятилетий", - комментируют в партии Лимонова.

Напомним, процесс с самого начала проходил в закрытом режиме и без всякого внимания со стороны России и российских властей, а адвокат сообщал о том, что на его подзащитного оказывается давление.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Казахстан, Тайчибеков, Аксель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.12.2020 15:57 Мск В Казахстане сторонника объединения с Россией судят за "разжигание межнациональной розни"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети