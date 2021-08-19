"Дорожные карты" по проекту "наземного метро" в Екатеринбурге должны появиться к ноябрю

В Екатеринбурге обсудили проект "наземного метро".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, речь об этом шла на заседании Совета по экономике при координационном совете Екатеринбургской агломерации. Обсуждая проект "наземного метро", участники встречи приняли решение подготовить "дорожные карты" к ноябрю этого года. Это нужно для того, чтобы главы уральских муниципалитетов подписали их в рамках проведения Общероссийского форума стратегического развития.

Как добавили в администрации, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддерживает идею создания "наземного метро", называя его "транспортом будущего".

Напомним, Свердловская железная дорога намерена запустить в Екатеринбурге городскую электричку с транспортно-пересадочными узлами и комфортными остановочными пунктами, которые пересекались бы и с другим городским транспортом.

Недавно перспективы "наземного метро" в столице Урала обсудили в Москве.