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Экономика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

"Дорожные карты" по проекту "наземного метро" в Екатеринбурге должны появиться к ноябрю

В Екатеринбурге обсудили проект "наземного метро".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, речь об этом шла на заседании Совета по экономике при координационном совете Екатеринбургской агломерации. Обсуждая проект "наземного метро", участники встречи приняли решение подготовить "дорожные карты" к ноябрю этого года. Это нужно для того, чтобы главы уральских муниципалитетов подписали их в рамках проведения Общероссийского форума стратегического развития.

Как добавили в администрации, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддерживает идею создания "наземного метро", называя его "транспортом будущего".

Напомним, Свердловская железная дорога намерена запустить в Екатеринбурге городскую электричку с транспортно-пересадочными узлами и комфортными остановочными пунктами, которые пересекались бы и с другим городским транспортом.

Недавно перспективы "наземного метро" в столице Урала обсудили в Москве.

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Теги: наземное метро, дорожные карты, проект, Екатеринбург



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Ранее 21.07.2021 15:30 Мск Перспективы "наземного метро" в Екатеринбурге обсудили в Москве
Ранее 23.12.2020 13:52 Мск СвЖД продолжает работу над созданием аналога наземного метро в Екатеринбурге


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