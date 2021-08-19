19 Августа 2021
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Гимнастка Дина Аверина (2019) | Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

Международная федерация гимнастики одобрила судейство "художниц" на Олимпиаде в Токио

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила об отсутствии претензий к работе судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
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Сразу после окончания олимпийского турнира Россия подала жалобу в FIG на работу судей, назвав ее ангажированным судейством. Золотую медаль на Играх завоевала израильтянка Линой Ашрам, Дина Аверина, которая считалась фавориткой турнира, заняла лишь вторую позицию. Сама спортсменка и ее тренеры, включая главу команды Ирину Винер-Усманову, не согласились с судейством.

"Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел после соревнований тщательный анализ всех оценочных компонентов на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Мы можем подтвердить, что в составе судейской бригады не было выявлено никаких отклонений или нарушений. Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что рейтинг и результаты Олимпийских игр 2020 года в Токио по художественной гимнастике как в индивидуальном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными", - говорится в сообщении FIG.

Также в федерации подчеркнули, что на соревнованиях работали "наиболее квалифицированные и непредвзятые судьи" и в FIG "довольны их работой".

Также в федерации сообщили, что судей после соревнований стали травить, им поступали угрозы

"Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получали много угроз и сообщений о ненависти после Олимпийских соревнований. Эти попытки дестабилизировать судей совершенно неприемлемы. FIG хочет четко заявить, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой и заслуживают похвалы за их работу", - отметили в федерации.

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Теги: Международная федерация гимнастики, судьи, художественная гимнастика, олимпиада в токио, дина аверина



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