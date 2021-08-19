Верховный суд отклонил апелляцию Грудинина – его не вернут в предвыборную гонку

19 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Павел Грудинин в Верховном суде РФ. (2021) | Фото: Telegram-канал Геннадия Зюганова

Верховный суд отклонил апелляцию Грудинина – его не вернут в предвыборную гонку

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений решение судьи ВС, которая ранее встала на сторону ЦИКа и Генпрокуратуры, признав отстранение от выборов в Госдуму Павла Грудинина законным.

Грудинин и КПРФ не согласились с решением суда и подали апелляцию.

На заседании коллегии Грудинин заявлял о давлении на его друзей и родственников в прошедшую с предыдущего суда неделю. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков назвал действия в отношении Грудинина "плохо спланированной спецоперацией. Глава коммунистов Геннадий Зюганов призвал провести официальное расследование ситуации с "офшором Грудинина", но при этом допустить его до выборов.

"О наличии у меня фирмы я узнал от Генпрокуратуры. Ни одной подписи или печати в документах, представленных Генпрокуратурой, не было", - заявил Грудинин. Он добавил, что не является сумасшедшим и не стал бы при наличии легко обнаруживаемых иностранных активов баллотироваться в депутаты.

Зюганов пригрозил уже не столько суду, сколько своим политическим оппонентам и властям: "Или бюллетени, или булыжники – только два способа. Не провоцируйте, люди с улиц не уйдут. Мы ведем себя предельно конструктивно. Мы призываем всех к диалогу. Но в данном случае я вижу: это очередная рейдерская атака".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: павел грудинин, выборы в госдуму, верховный суд, геннадий зюганов, кпрф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2021 17:07 Мск Верховный суд РФ отказался вернуть Грудинину регистрацию на выборах в Госдуму
Ранее 09.08.2021 07:59 Мск Верховный суд сегодня будет решать судьбу Грудинина на выборах в Госдуму


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети