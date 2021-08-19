Верховный суд отклонил апелляцию Грудинина – его не вернут в предвыборную гонку

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений решение судьи ВС, которая ранее встала на сторону ЦИКа и Генпрокуратуры, признав отстранение от выборов в Госдуму Павла Грудинина законным.

Грудинин и КПРФ не согласились с решением суда и подали апелляцию.

На заседании коллегии Грудинин заявлял о давлении на его друзей и родственников в прошедшую с предыдущего суда неделю. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков назвал действия в отношении Грудинина "плохо спланированной спецоперацией. Глава коммунистов Геннадий Зюганов призвал провести официальное расследование ситуации с "офшором Грудинина", но при этом допустить его до выборов.

"О наличии у меня фирмы я узнал от Генпрокуратуры. Ни одной подписи или печати в документах, представленных Генпрокуратурой, не было", - заявил Грудинин. Он добавил, что не является сумасшедшим и не стал бы при наличии легко обнаруживаемых иностранных активов баллотироваться в депутаты.

Зюганов пригрозил уже не столько суду, сколько своим политическим оппонентам и властям: "Или бюллетени, или булыжники – только два способа. Не провоцируйте, люди с улиц не уйдут. Мы ведем себя предельно конструктивно. Мы призываем всех к диалогу. Но в данном случае я вижу: это очередная рейдерская атака".