Google оштрафован еще на шесть миллионов рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Google за отказ от удаления запрещенной информации – на 6 млн рублей по трем протоколам.

До этого мировой суд оштрафовал американскую компанию на 23,5 млн рублей по трем административным протоколам по той же статье.

В конце июля этого года Google впервые был оштрафован за отказ локализовать хранение персональных данных россиян – суд тогда выписал санкцию на 3 млн рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов компании в России выросла до 32,5 млн рублей, передает ТАСС.