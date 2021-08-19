ЕС с 20 августа признает прививочные сертификаты Украины и Турции

Евросоюз с пятницы, 20 августа, начнет признавать прививочные сертификаты граждан Украины и Турции, сообщили в Еврокомиссии.

Украина одобрила применение вакцин от Moderna, AstraZeneca (в том числе индийский вариант CoviShield), Pfizer/BioNTech и Sinovac.

Турция одобрила вакцины Pfizer/BioNTech и Sinovac.

Примечательно, что Турция признает прививочные сертификаты России, причем с любой вакциной. Украина не признает российские вакцины, также как ЕС (за исключением отдельных стран).