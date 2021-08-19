Половина россиян считают, что в стране много мигрантов

Россияне разделились в своем отношении к мигрантам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда Общественное Мнение, который проанализировало Накануне.RU.

В целом по России 49% опрошенных считают, что мигрантов скорее много, но в Москве так считают 85%, в городах-миллионниках - 76%, и далее этот процент снижается с уменьшением населения городов. Но даже в городах с населением менее 250 тыс. жителей, больше тех, кто считает, что мигрантов скорее много, чем скорее мало. Только в селах и городах менее чем с 50 тыс. человек, поровну тех, кто считает, что мигрантов много, и тех - что мало или их нет.

При этом за три года в целом по России стало существенно больше тех, кто видит избыток мигрантов (49% против 42%). Правда, в 2014 году таких было 54%.

Наиболее недовольны количеством мигрантов на Северо-Западе - 68%, в Центре и на Урале - по 62%.

Отношение с приезжими из других стран оценивают как хорошие 42%. Это чуть меньше, чем в 2018 году, но больше, чем в 2014-м. Но заметно больше стало тех, кто считает отношения плохими , - за три года их доля выросла с 16% до 23%.

В целом россияне высказываются за то, чтобы ограничить въезд мигрантов: 38% - из всех стран, 26% - из некоторых. В сумме 64%. Только 25% считают, что ограничивать въезд не нужно. С возрастом отношение к мигрантам становится менее либеральным, но радикального различия все же нет. Так, среди опрошенных до 30 лет 57% за ограничения из всех или некоторых стран, старше 60 лет - 76%. Против ограничений 36% и 19% соответственно. Во всех населенных пунктах ответы почти одинаковые.

Основная причина, по которой используется труд мигрантов, - это более низкая зарплата. Так ответили 54%. Также более 30% отметили, что мигранты соглашаются на более плохие условия и такую работу, на которую местные жители не соглашаются. 27% отметили, что мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права.

Что касается мнения, куда надо нанимать мигрантов, то 41% ответили, что только на рабочие места, не требующие квалификации (дворники, грузчики и т. п.). 37% считают, что на любые рабочие места, где есть дефицит кадров. Этот небольшой перевес первого варианта ответа превалирует во всех типах населенного пункта, кроме сел. А вот по федеральным округам мнения разделились. Наиболее строги на Урале - 50% против 33%. На Северном Кавказе и Дальнем Востоке, наоборот, перевес второго ответа на 10%.

Примерно в два раза больше тех, кто считает, что мигранты приносят больше вреда, чем пользы: 39% - что только пользу или больше пользы, 17% - что только вред или больше вреда. 27% считают, что поровну. То есть отношение к мигрантам не явно враждебное, но достаточно строгое. Здесь наблюдается зависимость от возраста: чем моложе респонденты, тем они благосклоннее к мигрантам. Но радиальных отличий все же нет.

Интересно, что в Москве больше всего тех, кто считает, что мигранты приносят пользу и вред примерно в равной степени, - 40%. С уменьшением населения городов этот процент уменьшается. Также москвичи меньше всех считают, что мигранты приносят только вред, - 1%. С уменьшением населения городов этот процент увеличивается. То есть москвичи как бы одновременно признают, что мигранты приносят и пользу и вред.

Еще одним важным ответом стал такой. 55% считают, что мигранты не отбирают рабочие места у местных. В 2018 году так ответили 49%. Процент тех, кто считает противоположное, уменьшился с 39% до 35%. С возрастом и по регионам эти ответы отличаются не сильно. Только на Дальнем Востоке 47% полагают, что мигранты отбирают работу у местных (против 36%).

11% опрошенных за последние 10 лет нанимали мигрантов из других стран для выполнения каких-либо работ.

84% считают, что мигранты, работающие в нашей стране, должны иметь возможность сделать прививку от коронавируса на тех же условиях, что и граждане России.