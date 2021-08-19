СМИ: Тело тюменской девочки не было расчленено

Тело девятилетней Насти М., увезли на судмедэкспертизу, которая установит причину и время смерти. Также появилась информация, что тело девочки не было расчленено, как сообщалось ранее.

По данным источников местных СМИ, труп был завернут в ткань, имеются признаки криминального характера смерти девочки.

"Смерть наступила достаточно давно, на теле имеются признаки разложения. От чего конкретно скончалась Настя, источник уточнить не смог, но добавил, что тело не было расчленено", - сообщает "Тюмень PRO".

Как сообщало Накануне.RU, девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

Позднее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал.