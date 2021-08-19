19 Августа 2021
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Сандро Шварц (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Динамо&quot;

Главный тренер "Динамо": с "Уралом" нас ждет сложная игра

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча против екатеринбургского "Урала".

Напомним, в данный момент уральцы находятся на последнем месте в чемпионате России, а то время как "Динамо" является одним из лидеров турнира.

Как рассказал Шварц на сегодняшней пресс-конференции в Москве, он предполагает, что "Урал" сможет создать проблемы его команде.

"В эту субботу нас ждет достаточно сложная игра. Как вы знаете, у "Урала" сменился тренер и следующая игра будет для него первой на домашнем стадионе. Поэтому они наверняка попытаются проявить себя с лучшей стороны. В последнем туре "Урал" играл на выезде против "Спартака" (екатеринбуржцы проиграли 0:1, - прим. Накануне.RU) и продемонстрировал добротную игру, качественную, с хорошими моментами. Для нас будет важно сыграть дисциплинированно и надежно, в первую очередь, в обороне", - отметил наставник "Динамо".

Сандро Шварц(2021)|Фото: Динамо ТВ

Также Сандро Шварц прокомментировал смену главного тренера в "Урале". Напомним, на прошлой неделе Юрий Матвеев был отправлен в отставку. Вместо него команду принял Игорь Шалимов.

"Единственное, что можно изменить за столь короткое время - это психология и настроение. За две недели кардинально что-то очень сложно поменять. В то же время, мы проанализировали игру "Урала" уже при новом тренере - против "Спартака" - и эта игра была достаточно качественная. "Урал" создал много опасных моментов, в центре игра команды выглядела достаточно солидно", - отметил Шварц.

Он добавил, что в тренерском штабе динамовцев просмотрели игры грозненского "Ахмата", когда его возглавлял Шалимов.

"Для нас это было важно, чтобы получить более четкую и понятную картину. Мы все это учитываем в подготовке к предстоящему матчу. Конечно, сказать на 100%, что нас ждет в субботу, какие тактические построения поставит перед нами соперник - достаточно сложно. Тем не менее, мы анализируем соперника, насколько можем", - заявил Сандро.

Матч между ФК "Урал" и ФК "Краснодар"(2021)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, последний на данный момент матч команд в чемпионате России завершился вничью со счетом 2:2. В том числе из-за этого результата "Динамо" осталось без еврокубков по итогам сезона. Однако, как признался сегодня немецкий специалист, ни о каком реванше его игроки даже не думают.

"Для обеих команд игра в субботу будет "с чистого листа". Как только прозвучит стартовый свисток, никто не будет думать о реваншистских настроениях, или что было в прошлом сезоне. Для нас принципиально быть лучше в каждом компоненте игры, склонить чашу весов и вырвать победу", - заключил Сандро Шварц.

Матч "Урал" - "Динамо" состоится 21 августа в Екатеринбурге.

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Теги: Урал, Динамо, Шварц, матч



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