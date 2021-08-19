Размер платежа по ипотеке не должен превышать 25% семейного бюджета – Минфин

В Минфине России назвали размер предельного платежа по ипотеке, при котором "с этим платежом можно справиться". Эта сумма не должна превышать 25% семейного бюджета, полагает замминистра финансов РФ Михаил Котюков. Он также считает, что каждая семья сама определяет для себя комфортную ежемесячную сумму взноса, учитывая свои особенности.

"Здесь нужно посчитать каждому для себя. Примерно четвертая часть бюджета - это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше - это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше. Поэтому в пределах 25% если будет платеж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Кто-то может отказывать себе в расходах, кому-то это делать крайне сложно. К сожалению, есть примеры, когда люди берут ипотеку, желая получить сразу большее жилье или лучшее жилье, или в лучшем районе, принимают на себя более высокие обязательства, и потом достаточно трудно эти обязательства обслуживать и люди загоняют себя в долговую ловушку", - заключил Котюков.