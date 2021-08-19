19 Августа 2021
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Экономика В России
(2003) | Фото: Накануне.ru

Размер платежа по ипотеке не должен превышать 25% семейного бюджета – Минфин

В Минфине России назвали размер предельного платежа по ипотеке, при котором "с этим платежом можно справиться". Эта сумма не должна превышать 25% семейного бюджета, полагает замминистра финансов РФ Михаил Котюков. Он также считает, что каждая семья сама определяет для себя комфортную ежемесячную сумму взноса, учитывая свои особенности.
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"Здесь нужно посчитать каждому для себя. Примерно четвертая часть бюджета - это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше - это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше. Поэтому в пределах 25% если будет платеж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Кто-то может отказывать себе в расходах, кому-то это делать крайне сложно. К сожалению, есть примеры, когда люди берут ипотеку, желая получить сразу большее жилье или лучшее жилье, или в лучшем районе, принимают на себя более высокие обязательства, и потом достаточно трудно эти обязательства обслуживать и люди загоняют себя в долговую ловушку", - заключил Котюков.

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Теги: михаил котюков, минфин, ипотека, семейный бюджет



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