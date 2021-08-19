В Магнитогорске трех человек судят за незаконный оборот золота массой более 4 кг

В Челябинской области двух местных жителей и мужчину из Республики Башкортостан судят за незаконный оборот драгоценных металлов массой более 4 кг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчины были задержаны в Магнитогорске при заключении незаконной сделки по продаже золотых слитков. У них были изъяты изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более 4 кг и денежные средства в сумме 4,7 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.