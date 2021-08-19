Суд продлил арест бизнесмена Шпигеля

Басманный суд Москвы продлил о 20 ноября арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Как сообщает "Интерфакс", врачи сделали вывод, что состояние здоровья бизнесмена не препятствует его нахождению в СИЗО.

Накануне был продлен арест Белозерцеву и другим фигурантам дела, в том числе супруге Шпигеля.

В апреле Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он пообещал, что в случае изменения ему меры пресечения следствие получит от него "гораздо больше помощи".

В марте экс-сенатору стало плохо, когда к нему приехали общественники. Сообщалось, что бизнесмен страдает от сердечной недостаточности. Ранее ему понадобилась медицинская помощь, скорую вызвали в изолятор временного содержания.

Белозерцева задержали 21 марта. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.